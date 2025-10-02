В РФ вынесли приговор пошутившему о расправе над сокурсниками экс-студенту РГУП

ТАСС: экс-студента РГУП осудили на семь лет за шутку о расправе над сокурсниками

Бывшего студента московского колледжа Российского государственного университета правосудия (РГУП) Риада Сафарова, неудачно «пошутившего» о расправе над однокурсниками, приговорили к семи годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, решение принял 2-й Западный окружной военный суд. Инстанция признала молодого человека виновным в приготовлении к теракту и участии в террористической организации.

«Назначить окончательно семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал судья по итогам заседания.

В марте 2025 года Раиду Сафарову предъявили обвинение в участии в террористической организации и приготовлении к теракту. Как писали журналисты ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, студент проживал в населенном пункте Щербинка в Новой Москве. Правоохранители провели обыск в его доме и изъяли две гранаты, ножи и помповое ружье. Кроме того, были конфискованы книги, посвященные оружию и тактике ведения стрелкового боя.

Против молодого человека возбудили уголовное дело. При этом сторона защиты утверждала, что Сафаров не совершал никаких преступлений, а уголовное дело было возбуждено на основе ложного доноса, написанного его однокурсниками из-за межличностного конфликта. Сам студент также не признал вину.

Ранее в РФ четверых молодых людей приговорили к колонии по делу о планировании теракта в здании Российского университета дружбы народов.