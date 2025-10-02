На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ вынесли приговор пошутившему о расправе над сокурсниками экс-студенту РГУП

ТАСС: экс-студента РГУП осудили на семь лет за шутку о расправе над сокурсниками
close
Depositphotos

Бывшего студента московского колледжа Российского государственного университета правосудия (РГУП) Риада Сафарова, неудачно «пошутившего» о расправе над однокурсниками, приговорили к семи годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, решение принял 2-й Западный окружной военный суд. Инстанция признала молодого человека виновным в приготовлении к теракту и участии в террористической организации.

«Назначить окончательно семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал судья по итогам заседания.

В марте 2025 года Раиду Сафарову предъявили обвинение в участии в террористической организации и приготовлении к теракту. Как писали журналисты ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, студент проживал в населенном пункте Щербинка в Новой Москве. Правоохранители провели обыск в его доме и изъяли две гранаты, ножи и помповое ружье. Кроме того, были конфискованы книги, посвященные оружию и тактике ведения стрелкового боя.

Против молодого человека возбудили уголовное дело. При этом сторона защиты утверждала, что Сафаров не совершал никаких преступлений, а уголовное дело было возбуждено на основе ложного доноса, написанного его однокурсниками из-за межличностного конфликта. Сам студент также не признал вину.

Ранее в РФ четверых молодых людей приговорили к колонии по делу о планировании теракта в здании Российского университета дружбы народов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами