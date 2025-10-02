На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Дагестана возмутился массовой дракой подростков у лицея Махачкалы

Меликов: родители участников драки в Махачкале должны нести ответственность
Родители и учебные заведения подростков, устроивших драку в Махачкале, должны понести ответственность, написал в Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Чиновник возмутился из-за того, что толпа подростков избила сверстников так, что одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Меликов упомянул, что драки происходили и в его школьные годы.

«Конфликты случались, но бить толпой одного считалось подлым и гнусным. Таким не подавали руки. Особенно эти ценности были сильны в Дагестане», — отметил он.

Глава республики призвал всех извлечь урок из случившегося и уделять больше времени воспитанию детей.

«Дети должны понять, что жизнь далека от компьютерных игр, которые зачастую и порождают эту жестокость, и что за свои поступки придется отвечать», — подчеркнул чиновник.

По его словам, все виновники драки понесут наказание.

Об инциденте стало известно накануне, когда в сеть попало видео массовой драки подростков у лицея №39 на улице Имама Шамиля. На записи один из участников потасовки потерял сознание — другие подростки пытались привести его в чувство. Шестерых участников драки доставили в отдел полиции. Еще один юноша оказался в медицинском учреждении с травмами различной степени тяжести. Следователи проводят проверку.

Ранее на видео попала драка россиянок в хиджабах на детской площадке.

