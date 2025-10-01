На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учительницу естественных наук обвинили в том, что она скормила больного котенка змее

Daiy Mail: в США учительница скормила больного котенка змее
true
true
true
close
Unsplash

Учительница естественных наук из Техаса обвинили в том, что она скормила больного котенка змее, пишет Daily Mail.

По данным зоозащитников, педагог принесла в класс четырех больных котят и скормила одного из них рептилии. Один из учеников был настолько потрясен, что забрал домой оставшихся животных.

«Если сообщения верны, то педагог, который должен учить детей сочувствию, вместо этого подверг котят мучениям на глазах у школьников», — заявили активисты.

Суперинтендант округа Алворд Рэнди Браун подтвердил факт инцидента, но уточнил, что котенка скормили змее вне присутствия учеников. По его словам, дело расследовали полиция и служба по контролю за животными, но уголовных обвинений предъявлено не было.

Учительница принесла извинения и добровольно вывезла всех змей из класса. Однако многие ученики и родители заявили, что происшествие оставило у подростков тяжелые впечатления.

Ранее учителя в США арестовали за использование в школе баллончика с фекальным запахом.

