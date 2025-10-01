Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха после пожара на НПЗ в Ярославле

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха после пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ярославле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе «Ярославнефтеоргсинтез» ведется контроль за качеством воздуха. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в рамках компетенции отобрали пробы воздуха в зоне жилой застройки», — заявили в пресс-службе.

Специалисты отобрали пробы на улице Калинина, в поселке Щедрино, деревнях Бегоулево и Спицино. Результаты передадут в региональное управление МЧС.

1 октября губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославле произошло возгорание.

Позже РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей и внутренних коммуникаций ПАО «Славнефть-ЯНОС» сообщило, что сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание на территории НПЗ в Ярославле.

Пожар на НПЗ, расположенном на Московском проспекте в Ярославле, начался утром 1 октября. Комментируя ситуацию, губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что инцидент не связан с атакой украинских беспилотников. По его словам, ЧП носило техногенный характер.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с ударами по российским НПЗ.