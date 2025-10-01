На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха после пожара на НПЗ в Ярославле

Правительство Ярославля: в городе ведется контроль качества воздуха
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха после пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ярославле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе «Ярославнефтеоргсинтез» ведется контроль за качеством воздуха. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в рамках компетенции отобрали пробы воздуха в зоне жилой застройки», — заявили в пресс-службе.

Специалисты отобрали пробы на улице Калинина, в поселке Щедрино, деревнях Бегоулево и Спицино. Результаты передадут в региональное управление МЧС.

1 октября губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославле произошло возгорание.

Позже РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей и внутренних коммуникаций ПАО «Славнефть-ЯНОС» сообщило, что сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание на территории НПЗ в Ярославле.

Пожар на НПЗ, расположенном на Московском проспекте в Ярославле, начался утром 1 октября. Комментируя ситуацию, губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что инцидент не связан с атакой украинских беспилотников. По его словам, ЧП носило техногенный характер.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с ударами по российским НПЗ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами