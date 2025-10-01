В Новосибирске мужчина остался без Audi Q5 после двухдневного застолья

Житель Новосибирска Андрей (имя изменено) лишился своего автомобиля Audi Q5 после двухдневного застолья с цыганами. По словам мужчины, он встретил своих собутыльников на улице города, когда уже был в нетрезвом состоянии, а потом продал им машину. Однако денег он так и не получил, зато с 22 августа на его адрес приходят квитанции об оплате штрафов за нарушение ПДД, передает Сиб.фм.

Мужчина рассказал, что случайные прохожие пригласили его в усадьбу, где он в течение двух дней выпивал вместе с ними. Там он рассказал о планах продать автомобиль и тут же нашел покупателя в лице хозяйки дома, согласившейся заплатить 1,2 млн рублей. Позднее к матери Андрея пришли мужчины, сообщившие, что сын просил отдать ей 300 тыс. рублей от продажи авто. Момент разговора новосибирца с «покупателями» в кафе записан на видео – там мужчина соглашается на сделку за 1,2 млн рублей, однако после подписания договора видео обрывается и момента передачи средств на нем нет.

«Я этих денег так и не получил. Уверен на 100%, что меня просто обманули. Получается, «продал» свою Audi даже не в 1,5 раз дешевле рыночной цены, как договорился по пьяни, а в 6,5 раз дешевле», — заявил мужчина.

Он также сообщил, что связывался позднее с покупателями и договорился о том, чтобы ему вернули еще 500 тыс. рублей, а затем – остальные деньги, однако до сегодняшнего дня никаких средств, кроме 300 тыс. рублей, переданных его матери, не получил. Попытки журналистов поговорить с новыми владельцами Audi также не увенчались успехом.

По словам мужчины, автомобиль он продавал без колес, однако они, как и рабочие инструменты, оказались похищены. Факт получения квитанций о штрафах он объяснил тем, что новые владельцы машины не смогли оформить ее на себя из-за обременения.

По факту случившегося мужчина подал заявление в полицию, на момент публикации новости неизвестно, принято ли по нему какое-либо процессуальное решение.

До этого в Нижегородской области токарь местного предприятия остался без автомобиля и без денег, пытаясь спасти свои накопления. Он сообщил, что неизвестные связались с ним под видом силовиков и убедили его срочно «спасать» накопления. В итоге потерпевший оформил кредит почти на миллион рублей, продал свой автомобиль, обналичил сбережения и перевел деньги на указанные мошенниками счета. Общий ущерб составил 3 млн рублей.

Ранее в Серпухове пьяные цыгане подрались с дорожниками на лопатах и попали на видео.