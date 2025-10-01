На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц рассказал о состоянии упавшего в обморок министра транспорта Германии

Мерц: состояние госпитализированного главы минтранса ФРГ является стабильным
Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр транспорта Германии Патрик Шнидер, который упал в обморок во время заседания кабмина страны и попал в больницу, сейчас находится дома, а его состояние оценивают как стабильное, рассказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

«Он дома, его состояние стабильно, однако ему еще нужно немного поправиться. Все хорошо», — сказал глава немецкого правительства.

Накануне Шнидер потерял сознание за столом переговоров и не смог впоследствии присутствовать на групповом фотографировании кабинета министров. Врачи диагностировали у него острую сердечно-сосудистую недостаточность.

В начале сентября в Германии в преддверии выборов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия не стало 16 кандидатов в депутаты от разных партий. Полиция утверждала, что причины случившегося были естественными.

Ранее в Германии заявили о необходимости вернуть обязательный призыв в армию.

