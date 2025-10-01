В бухте Улисс во Владивостоке запретили ходить гражданским судам

Минтранс ввел ограничения на судоходство в бухте Улисс во Владивостоке, запретив всем судам, за исключением кораблей ВМФ России, заходить в данную акваторию. Об этом пишет РИА Новости.

«В интересах обороны и безопасности РФ приказываю установить запретный для плавания район в акватории бухты Улисс залива Петра Великого Японского моря», — говорится в тексте приказа Минтранса РФ.

В указанной в приказе акватории запрещено плавание для всех видов судов, кроме катеров, кораблей и судов ВМФ, а также судов, получивших специальное разрешение от капитана морского порта Владивосток на плавание.

В бухте Улисс, в непосредственной близости от базирования флотилии Тихоокеанского флота, ранее располагалась крупная частная стоянка для катеров. В марте власти Владивостока сообщили о необходимости освобождения побережья бухты от маломерных судов до 1 мая «в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории и побережья бухты Улисс и необходимостью обеспечения безопасности навигации военных кораблей». Причалы были освобождены в срок.

