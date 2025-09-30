В Москве назвали авторов лучших социальных проектов России

В Москве состоялось вручение наград конкурса «Лучшие социальные проекты России», в номинации «Социально ответственные СМИ» лучшими стали поп-ап проект «Выставка конкурентов» и фиджитал-зона «На скорости медиа» Rambler&Co, сообщила пресс-служба форума.

Уточняется, что проект «Выставка конкурентов» был организован в рамках Московского медиафестиваля и продемонстрировал новый формат диалога между СМИ и пользователем: локация работала знакомила гостей с главными «конкурентами» медиахолдинга в формате вовлекающих фотозон. Также здесь можно было пройти интерактивный тест и узнать больше о работе в медиа через виральные картинки.

Фиджитал-проект «На скорости медиа» был презентован на первых Играх Будущего в Казани. Креативная зона напоминала посетителям о цене бесконечной информационной гонки. В локации гостей встречал чат-бот с приветственным тестом на медиаграмотность, далее они получали доступ к сериям активностей. Призом за прохождение маршрута стали витаминные напитки и полезные батончики, а также шанс выиграть брендированные технопризы.

«Победа в конкурсе «Лучшие социальные проекты России» для нас особенно ценна, потому что отражает не только креативность концепции, но и глубину ответственности Rambler&Co перед своей аудиторией. Оба наших проекта стали доказательством того, что медиа могут формировать новый стандарт коммуникации с пользователями — поддерживать эмоциональное благополучие, повышать медиаграмотность, уважать личные границы и нативно встраиваться в жизненные сценарии человека», — отметила директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева.

Она добавила, что медиахолдинг помогает аудитории найти баланс между информированностью и психологическим комфортом, что способствует изменению взгляда на медиапотребление в сторону человечности и эмпатии.