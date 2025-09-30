Замглавы МЧС РФ Кабардино-Балкарии не является фигурантом уголовного дела о взятке

ТАСС: замглавы МЧС РФ по КБР Аппоев не является фигурантом уголовного дела о взятке

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике, отвечающий за антитеррористическую деятельность, Хасан Аппоев не является фигурантом уголовного дела о взятке, в получении которой подозревается руководитель ведомства Михаил Надёжин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Аппоев не причастен к этому делу. Он находится на рабочем месте», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что замглавы МЧС РФ Кабардино-Балкарии Хасан Аппоев якобы задержан.

Надёжину по делу о взятке грозит до 15 лет заключения. Сейчас по местам жительства и работы главы ведомства проводятся обыски. О его задержании стало известно 30 сентября.

Накануне в Северной Осетии задержали главу местного управления Росгвардии генерал-майора Валерия Голоту. По данным журналистов, Голоту подозревают в получении взятки. Помимо него задержали еще нескольких сотрудников силового ведомства, а в кабинете мужчины и в других помещениях Росгвардии прошли обыски.

