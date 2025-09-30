На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ предложили отменить некоторые льготы по НДС

Госдума предложила отменить льготы по НДС для российского реестрового ПО
true
true
true
close
Depositphotos

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил отменить льготы по НДС для российского реестрового программного обеспечения (ПО). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Депутаты предложили отменить льготы для сделок с российским ПО из реестра Минцифры. Это решение принесет федеральной казне к 2028 году до 2,75 триллиона рублей.

В ведомстве отмечают, что данная мера является вынужденной.

До этого сообщалось, что в России создали программное обеспечение (ПО) для ранней диагностики онкологических заболеваний, разработку зарегистрировал Сеченовский университет. Специалисты уже провели технические и клинические испытания, и теперь новинкой могут пользоваться медицинские учреждения.

В марте сообщалось, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили новый подход, который позволяет прогнозировать развитие раковых опухолей. Они разработали математическую модель, которая описывает процессы возникновения и развития раковых клеток с учетом взаимодействия иммунной, эндокринной и кровеносной систем.

Ранее сообщалось, что российским компаниям помогут ускорить создание программных решений.

