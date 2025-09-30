В РФ предложили отменить некоторые льготы по НДС

Госдума предложила отменить льготы по НДС для российского реестрового ПО

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил отменить льготы по НДС для российского реестрового программного обеспечения (ПО). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Депутаты предложили отменить льготы для сделок с российским ПО из реестра Минцифры. Это решение принесет федеральной казне к 2028 году до 2,75 триллиона рублей.

В ведомстве отмечают, что данная мера является вынужденной.

