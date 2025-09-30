В Волгоградской области рассказали о последствиях атаки беспилотников

В результате атаки украинских беспилотников нарушено электроснабжение трех населенных пунктов в Светлоярском районе Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова приводит администрация региона в Telegram-канале.

«В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады», — написал он.

По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Кроме того, в результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности — их ликвидировали.

Утром 27 сентября губернатор Волгоградской области сообщал, что два нестационарных торговых объекта в Красноармейском районе Волгограда получили повреждения в результате падения фрагментов сбитых украинских дронов. Никто не пострадал, отметил Бочаров.

Ранее самарский НПЗ укрыли сеткой от украинских дронов.