Граждан Украины на законодательном уровне обязали вставать на колени перед траурными кортежами с погибшими украинскими военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам силовиков, с каждым годом на Украине растет равнодушие к погибшим военным. В частности, жители республики отказываются становиться на колени и пытаются сорвать «минуту молчания», отметил собеседник агентства.

«Для борьбы с таким отношением к ликвидированным всушникам украинские власти с недавнего момента законодательно принудили граждан становиться на колени. Нарушителей штрафуют и заставляют публично извиняться в отделениях полиции», — сказал источник.

26 сентября издание «Судебно-юридическая газета» сообщило, что украинским мужчинам, которые не зарегистрировались в приложении для военнообязанных «Резерв+», грозят штрафы из-за недавнего решения правительства. При неуплате гражданам будет грозить арест счетов в банках.

Ранее на Украине возмутились попытками оспорить штрафы за русский язык.