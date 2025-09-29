На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сухуме обсудили планы по благоустройству набережной

Президент Абхазии оценил ход работ на набережной в Сухуме
true
true
true
close
Telegram-канал Пресс-служба Президента Абхазии

Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетили набережную Сухума для оценки хода работ по ее модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

В ходе визита они осмотрели территорию, проверили новую архитектурную и вечернюю подсветку, а также обсудили дальнейшие шаги по комплексному благоустройству ключевой прогулочной зоны столицы.

В пресс-службе подчеркнули, что развитие набережной является частью масштабной работы по созданию комфортной городской среды для жителей и гостей Абхазии.

Проект направлен на повышение туристической привлекательности столицы и формирование современных общественных пространств.

Отмечается, что модернизация набережной призвана улучшить качество жизни горожан и привлечь больше туристов, что станет важным шагом в развитии инфраструктуры региона.

