Бастрыкин заинтересовался делом об обрушении потолка на пенсионера в Кирове

На 65-летнего жителя Кирова обрушилась часть потолка. Этот случай заинтересовал главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщается на сайте СК.

«В медиапространстве получила распространение информация о том, что в одной из квартир аварийного дома № 13 на улице Захватаева в городе Кирове обрушился фрагмент потолка. Также в этом здании частично обрушилось чердачное перекрытие», – заявили в ведомстве.

По данным СК, на пенсионера упал полутораметровый фрагмент штукатурки. Обрушение произошло в трехэтажном доме 1956 года постройки. Дом признан аварийным в 2021 году из-за значительного износа. При этом расселение жильцов запланировано лишь на 2029 год.

Этот инцидент стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). За ходом расследования следит центральный аппарат Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе и результатах расследования.

