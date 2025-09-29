Стало известно о следственных действиях с главой управления Росгвардии по Алании

С руководителем управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании Валерием Голотой проводят следственные действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«С участием Валерия Голоты проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

Детали следственных действий не уточняются.

О задержании Голоты несколькими часами ранее сообщил Telegram-канал SHOT. По данным журналистов, главу управления подозревают в получении взятки. Помимо него задержали еще нескольких сотрудников силового ведомства, а в кабинете мужчины и в других помещениях Росгвардии прошли обыски.

29 сентября арестовали полковника Росгвардии Александра Бусыгина, занимавшего должность начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения.

Следствие считает, что в период с 2023 по 2024 год Бусыгин получил взятку в размере 6 млн рублей от представителей АО «Дзержинская швейная фабрика «Русь» за общее покровительство при исполнении контрактов на поставку предметов со средствами личной гигиены.

