Мужчина украл у возлюбленной ювелирные украшения более чем на 800 тысяч рублей

В Воронеже мужчина украл у возлюбленной украшения более чем на 800 тысяч рублей
Shutterstock/ChiccoDodiFC

В Воронеже 42-летний мужчина украл у своей 35-летней возлюбленной ювелирные украшения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что из квартиры местной жительницы были похищены ювелирные изделия на 835 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что к преступлению может быть причастен гражданский муж потерпевшей. Мужчина был задержан в Железнодорожном районе города.

В результате задержания похищенное имущество было изъято и вскоре будет возвращено владелице. Подозреваемый дал признательные показания в отделе полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее приятель с сайта знакомств украл у жительницы Прикамья все накопления.

