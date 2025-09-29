В Германии обвинили украинца в краже рюкзака в поезде

Bild: в Гамбурге арестовали украинца по подозрению в краже рюкзака в поезде

В Германии задержали 31-летнего гражданина Украины, который подозревается в краже рюкзака в междугороднем поезде ICE. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на полицейский отчет.

По данным полиции, украинец украл багаж у 24-летнего гражданина Сирии, когда поезд стоял на платформе. Из-за своего подозрительного поведения он привлек внимание сотрудников Федеральной полиции, следует из отчета.

«Сотрудники полиции остановили поезд, чтобы разбудить пострадавшего. В рюкзаке находились €150, MacBook и проездные документы, которые были возвращены владельцу», — говорится в материале.

Издание отметило, что подозреваемого доставили в отделение Федеральной полиции. После всех процедур его отпустили в связи с отсутствием оснований для задержания. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о краже.

В конце августа в Варшаве полиция задержала 40-летнего гражданина Украины, который в TikTok опубликовал видео с угрозами поджечь дома поляков, если власти страны прекратят выплату пособий для украинских беженцев. Правоохранители готовили обращение в пограничную службу о его депортации.

Ранее украинца с фальшивым паспортом задержали на границе Словакии при даче взятки.