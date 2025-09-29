На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии обвинили украинца в краже рюкзака в поезде

Bild: в Гамбурге арестовали украинца по подозрению в краже рюкзака в поезде
true
true
true
close
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В Германии задержали 31-летнего гражданина Украины, который подозревается в краже рюкзака в междугороднем поезде ICE. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на полицейский отчет.

По данным полиции, украинец украл багаж у 24-летнего гражданина Сирии, когда поезд стоял на платформе. Из-за своего подозрительного поведения он привлек внимание сотрудников Федеральной полиции, следует из отчета.

«Сотрудники полиции остановили поезд, чтобы разбудить пострадавшего. В рюкзаке находились €150, MacBook и проездные документы, которые были возвращены владельцу», — говорится в материале.

Издание отметило, что подозреваемого доставили в отделение Федеральной полиции. После всех процедур его отпустили в связи с отсутствием оснований для задержания. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о краже.

В конце августа в Варшаве полиция задержала 40-летнего гражданина Украины, который в TikTok опубликовал видео с угрозами поджечь дома поляков, если власти страны прекратят выплату пособий для украинских беженцев. Правоохранители готовили обращение в пограничную службу о его депортации.

Ранее украинца с фальшивым паспортом задержали на границе Словакии при даче взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами