Школьница, укравшая вино и конфеты из магазина, укусила правоохранителя при задержании

В Новосибирске 12-летняя девочка, которую поймали на воровстве, оказала сопротивление сотрудникам агентства безопасности «Гвардия» и полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Инцидент произошел 27 сентября в одном из магазинов Кировского района.

«Двенадцатилетняя девочка хотела украсть бутылку вина и конфеты, а когда ее поймали, повела себя крайне неадекватно – начала кричать и кусаться. Зубами она впивалась в руки и ноги бойцов ГБР, а позже укусила прибывшего на место происшествия полицейского», — рассказали в пресс-службе.

В агентстве уточнили, что ребенок не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. Школьницу уже задерживали за воровство, а также употребление алкоголя. Мать женщина, с которой связались полицейские, отказалась забирать дочь. В итоге дебоширку доставили в спецприемник для несовершеннолетних.

