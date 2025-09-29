На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Французский шеф-повар раскрыл, как сделать яйцо пашот в микроволновке

Pravda.Ru: яйцо пашот можно сделать в микроволновке
true
true
true
close
Пресс-служба Saviv

Яйца пашот можно приготовить в микроволновой печи, для этого нужно взять самую свежую продукцию комнатной температуры. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на французского шеф-повара.

Время приготовления блюда в этом случае может варьироваться в зависимости от мощности микроволновки, поэтому готовность яиц лучше проверять каждые 45 секунд. Эксперт советует налить в чашку полстакана воды комнатной температуры, добавить щепотку соли и аккуратно опустить в воду яйцо.

«Поместите чашку в микроволновую печь и готовьте в течение 45-60 секунд. Извлеките чашку из микроволновой печи, аккуратно достаньте яйцо ложкой и переложите его на бумажное полотенце, а затем на тарелку или тост», — добавили в сообщении.

Испанский инженер пищевой промышленности Монтсе Мелендес до этого говорила, что яйца с треснувшей скорлупой следует выбрасывать, так как они могут быть источником опасных микроорганизмов, таких как сальмонеллы и листерии. По словам специалиста, скорлупа выполняет защитную функцию, предотвращая попадание бактерий и других загрязнений внутрь яйца.

Ранее россиянам пообещали, что яйца продолжат дешеветь.

