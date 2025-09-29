На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ведущие медиахолдинги России присоединились к командному турниру по настольному теннису

Rambler&Co выиграл командный Кубок «РГ Медиа» по настольному теннису
true
true
true
close
Департамент спорта Москвы

Команда медиахолдинга Rambler&Co одержала победу в первом командном турнире по настольному теннису Кубок «РГ Медиа». Мероприятие было организовано «Российской газетой» при поддержке департамента спорта Москвы и прошло в спорткомплексе «Лужники».

В соревнованиях приняли участие команды крупнейших медиахолдингов страны: Rambler&Co, «Вечерняя Москва», News Media Holding, Мультимедиа холдинг, ИМ Медиа, Русская Медиагруппа, «Известия», а также команда организаторов — «РГ Медиа».

Открывая соревнования, директор по развитию «РГ Медиа» Юлия Шимарская отметила, что турнир станет основой для новой спортивной традиции в медиаотрасли.

Игры проходили в соответствии с регламентом Российской Федерации настольного тенниса под контролем судей высшей категории. Всего за медали боролись 24 спортсмена, разделенные на два дивизиона.

По итогам турнира в золотом дивизионе победу одержала команда Rambler&Co. Второе место заняли «Известия», третье — ИМ Медиа. В серебряном дивизионе сильнейшей стала команда «РГ Медиа», на втором месте — Мультимедиа холдинг, на третьем – Русская Медиагруппа.

Лучшим игроком турнира признан представитель Rambler&Co Илья Плевако. Победители и призеры получили памятные кубки и дипломы.

