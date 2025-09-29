На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Задержание сотрудничавшей с ВСУ жительницы Севастополя попало на видео

Появилось видео с задержанием шеф-повара из Севастополя, сотрудничавшей с ВСУ
true
true
true

Момент задержания жительницы Севастополя, сотрудничавшей с украинской военной разведкой, сняли на видео. Запись публикует ТАСС.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ берут женщину под стражу. Ее доставляют в здание Управления ведомства по Республике Крым и Севастополю.

О задержании 45-летней жительницы города, передававшей украинской военной разведке информацию о местах дислокации кораблей Черноморского флота, стало известно 29 сентября. Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ, подозреваемая посредством мессенджера WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) установила контакты с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины. После этого она начала передавать им сведения о маршрутах передвижения личного состава и техники российских войск. По данным ФСБ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали полученную информацию для планирования ракетных ударов.

Более того, силовики установили, что женщина работала шеф-поваром в одном из местных заведений общественного питания и планировала отравить участников специальной военной операции (СВО). Против нее возбудили уголовное дело по статье о государственной измене и арестовали.

Ранее жителя Мордовии задержали за передачу секретных данных украинской разведке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами