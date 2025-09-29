Задержание сотрудничавшей с ВСУ жительницы Севастополя попало на видео

Момент задержания жительницы Севастополя, сотрудничавшей с украинской военной разведкой, сняли на видео. Запись публикует ТАСС.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ берут женщину под стражу. Ее доставляют в здание Управления ведомства по Республике Крым и Севастополю.

О задержании 45-летней жительницы города, передававшей украинской военной разведке информацию о местах дислокации кораблей Черноморского флота, стало известно 29 сентября. Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ, подозреваемая посредством мессенджера WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) установила контакты с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины. После этого она начала передавать им сведения о маршрутах передвижения личного состава и техники российских войск. По данным ФСБ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали полученную информацию для планирования ракетных ударов.

Более того, силовики установили, что женщина работала шеф-поваром в одном из местных заведений общественного питания и планировала отравить участников специальной военной операции (СВО). Против нее возбудили уголовное дело по статье о государственной измене и арестовали.

Ранее жителя Мордовии задержали за передачу секретных данных украинской разведке.