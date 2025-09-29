На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ раскрыла подробности о деятельности шеф-повара, сотрудничавшей с ВСУ

Работавшая на ВСУ шеф-повар делала фото кораблей ЧФ под видом съемок туристов
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Работавшая на украинскую разведку жительница Севастополя фотографировала корабли Черноморского флота под видом съемок туристов. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ), передает РИА Новости.

На кадрах силовиков можно заметить содержимое компьютера задержанной. В частности, правоохранители показали фото кораблей ЧФ, сделанных на фоне купающейся женщины.

До этого сообщалось, что данные от женщины ВСУ использовали для планирования ракетных ударов. В ходе расследования выяснилось, что она работала шеф-поваром в местном заведении общепита и планировала отравить бойцов СВО.

Сотрудники ФСБ установили, что в сентябре 2023 года подозреваемая с помощью мессенджера установила контакты с военной разведкой Киева и собирала информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения личного состава и военной техники армии России в Севастополе.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о государственной измене, женщину арестовали. На данный момент мероприятия по документированию ее преступной деятельности продолжаются.

Ранее суд оставил под стражей петербурженку, обвиняемую в покушении на сотрудника ВПК.

