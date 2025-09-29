На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили учредить День защитниц Отечества

Депутат Корсунов предложил учредить День женщин-военнослужащих 29 сентября
Илья Питалев/РИА Новости

Руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов направил председателю Госдумы Вячеславу Володину обращение с предложением учредить 29 сентября День женщин-военнослужащих, который предлагается отмечать как День защитницы Отечества. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам Корсунова, дата выбрана не случайно: именно 29 сентября 1806 года Надежда Андреевна Дурова присоединилась к казачьему полку, сменив пол женское имя на Александра Соколова и обрезав косы. Впоследствии она служила в уланском полку, участвовала в войнах с Францией, была награждена Георгиевским крестом, стала ординарцем Кутузова и первой женщиной-офицером Российской императорской армии. Ее книга «Записки кавалерист-девицы» стала символом самоотверженности и патриотизма.

Общественник отметил, что образ Надежды Дуровой отражает архетип русской женщины-воительницы, готовой к подвигу ради Родины. Он добавил, что по данным Минобороны, в структуре ведомства служат более 350 тысяч женщин, около 45 тысяч имеют воинские звания, из которых примерно 5 тысяч — офицеры. При этом около тысячи женщин принимают непосредственное участие в специальной военной операции.

Корсунов подчеркнул, что учреждение Дня женщин-военнослужащих станет данью исторической памяти и проявлением государственной заботы о защитницах Отечества, а также позволит молодежи и обществу видеть служение Родине как высшую ценность.

Ранее москвичей пригласили на праздник осеннего изобилия.

