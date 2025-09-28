В Казани собака набросилась на мальчика на детской площадке и попала на видео

В Казани бродячая собака напала на ребенка, гулявшего на детской площадке

В Казани ребенок пострадал после нападения бродячей собаки. Об этом сообщает «Татарстан-24».

Инцидент произошел на детской площадке на улице Фаизи. На кадрах с места заметно, как восьмилетний ребенок играет около горки и никак не провоцирует крупное животное. Когда мальчик отходит от аттракциона, собака набрасывается на него. При этом можно заметить еще нескольких животных рядом.

В результате пострадавший получил травму спины.

По данным Telegram-канала, местные жители постоянно жалуются на бесхозных собак. Стая живет на теплотрассе, около которой находятся жилые дома. Однажды животные напали на питомца местной жительницы. Еще одна женщина рассказала, что детей и взрослых периодически собаки хватают за одежду.

Жильцы обращались к местным чиновникам, но, по данным канала, жалобы не рассматривали должным образом и стая продолжает набрасываться на окружающих.

Ранее россиянка избила женщину за замечание о выгуле собаки без поводка и поплатилась.