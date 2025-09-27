Житель Забайкалья попался на контрабанде более 5 кг золота

Суд приговорил забайкальца к колонии за контрабанду золота на 15 млн рублей

Забайкальский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, признав его виновным в контрабанде драгоценных металлов. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 191 УК РФ (покушение на незаконный оборот драгоценных металлов), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда драгоценных металлов)», — говорится в сообщении.

Суд приговорил забайкальца к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 400 тыс. рублей.

Следствием установлено, что в 2022 году осужденный, действуя в составе организованной преступной группы, незаконно приобрел более 5 кг золота, стоимостью свыше 15 млн рублей. В дальнейшем драгоценный металл был незаконно переправлен другими участниками этой же группы через государственную границу.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении остальных членов преступной группы продолжается.

