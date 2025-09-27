На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Забайкалья попался на контрабанде более 5 кг золота

Суд приговорил забайкальца к колонии за контрабанду золота на 15 млн рублей
close
Umit Bektas/Reuters

Забайкальский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, признав его виновным в контрабанде драгоценных металлов. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 191 УК РФ (покушение на незаконный оборот драгоценных металлов), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда драгоценных металлов)», — говорится в сообщении.

Суд приговорил забайкальца к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 400 тыс. рублей.

Следствием установлено, что в 2022 году осужденный, действуя в составе организованной преступной группы, незаконно приобрел более 5 кг золота, стоимостью свыше 15 млн рублей. В дальнейшем драгоценный металл был незаконно переправлен другими участниками этой же группы через государственную границу.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении остальных членов преступной группы продолжается.

Ранее в Кузбассе директор местного предприятия украл золотой песок и развеял его по ветру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами