Обвиняемый в терроризме слесарь оказался гражданином иностранного государства

Слесарь-сборщик, работавший на одном из оборонных предприятий России, имеет гражданство РФ и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Мужчину арестовали по обвинению в совершении теракта и вандализме.

Защита фигуранта в суде отмечала, что наличие у их подзащитного израильского паспорта «не может служить безусловным основанием для применения столь суровой меры пресечения».

Адвокаты просили выпустить мужчину из следственного изолятора и избрать ему более мягкую меру пресечения, утверждая, что у него отсутствовал умысел на совершение инкриминируемого деяния. Несмотря на это, суд продлил срок ареста.

25 сентября российский суд приговорил гражданина Молдавии Мариуса Пруняну к 16 годам лишения свободы за подготовку терактов на территории РФ. Следователи выяснили, что мужчина доставил в страну три мощных взрывных устройства, чтобы совершить теракты по заданию Украины.

Ранее россиянина осудили на 24 года за подготовку теракта на Транссибирской магистрали.