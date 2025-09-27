На всей европейской части России прогнозируют заморозки

Заморозки в ближайшие дни будут наблюдаться на всей европейской части России. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температуры могут опускаться до минус 3-4 градусов. Отмечается, что в Калининградской области заморозки будут доходить до минус 1-2 градусов, в Ивановской — до минус 1, в Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской областях — до минус 2, в Брянской — до минус 3, в Башкортостане — до минус 3 градусов.

Кроме того, по словам эксперта, в Свердловской и Курганской областях в течение оставшихся дней сентября произойдет значительное похолодание.

Также Вильфанд сообщил, что с понедельника в Москве начнется снижение температуры. Температура немного повысится с четверга, но останется ниже нормы на 2 — 2,5°C и сохранится до конца недели. Синоптик уточнил, что и конец сентября, и начало октября в Москве будут холодными. В столице установится температурный фон, более характерный для середины октября.

