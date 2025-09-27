Генпрокуратура подала иск к владельцам порта Туапсе

Генеральная прокуратура подала иск к владельцу и бывшим бенефициарам коммерческого порта в Туапсе. Об этом свидетельствует информация из картотеки дел Арбитражного суда Краснодарского края.

Среди ответчиков по делу значатся представитель азербайджанской диаспоры на Кубани, владелец перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» Шахлар Новрузов и компания «Вониксель Лимитед», зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Компания является 100% учредителем ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), который также фигурирует среди ответчиков.

1 сентября суд в Краснодаре арестовал Новрузова.

60-летнего Новрузова обвинили в попытке похищения недвижимости стоимостью 919 млн рублей. Сообщается, что фигурант предоставил в Прикубанский районный суд фиктивное свидетельство о браке, якобы заключенном в Азербайджане, с целью незаконно завладеть чужими активами.

Ранее на Урале выбрали нового главу азербайджанской общины.