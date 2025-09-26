Самарец пытался ограбить офис МФО, но сбежал после разговора с работницей

Жителя Самарской области подозревают в попытке ограбить офис микрофинансовой организации. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Сергиевском регионе. На кадрах с места заметно, как мужчина зашел в помещение и достал из сумки пистолет. По словам работницы, местный житель стал угрожать ей оружием и пытался похитить деньги организации. В результате он не взял деньги и скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали 32-летнего мужчину. Он не раз привлекался к ответственности за имущественные преступления.

«Во время обследования квартиры задержанного в его сумке полицейские обнаружили и изъяли сигнальный пистолет, который направили на исследование», – сообщается в публикации.

Как рассказал сам задержанный, он хотел похитить деньги из сейфа, но менеджер отвлекла его разговором. Мужчина понял, что в любой момент могут зайти люди, поэтому скрылся. Свою вину подозреваемый признал.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

