Юноша откликнулся на объявление о легком заработке и попал под уголовное преследование

В Тюмени задержали курьера мошенников, который похитил у пенсионеров 10 млн

В Тюмени правоохранители задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в участии в мошенничестве. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, житель Магнитогорска нашел в интернете объявление о легком заработке. Юноша приехал в Тюмень, где забирал по указанию куратора деньги у пожилых местных жителей. От десяти пенсионеров в возрасте от 71 до 95 лет он получил около 10 млн рублей. Собрав наличные, он оставил себе 5% от суммы, а остальное перевел на указанные счета.

Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

