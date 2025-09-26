На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юноша откликнулся на объявление о легком заработке и попал под уголовное преследование

В Тюмени задержали курьера мошенников, который похитил у пенсионеров 10 млн
В Тюмени правоохранители задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в участии в мошенничестве. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, житель Магнитогорска нашел в интернете объявление о легком заработке. Юноша приехал в Тюмень, где забирал по указанию куратора деньги у пожилых местных жителей. От десяти пенсионеров в возрасте от 71 до 95 лет он получил около 10 млн рублей. Собрав наличные, он оставил себе 5% от суммы, а остальное перевел на указанные счета.

Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее на Урале троих мужчин задержали за похищение 9 млн рублей у пенсионерки.

