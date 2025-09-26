Тело сбежавшего из суда в консульство Авакяна передадут силовикам

Тело найденного мертвым в консульстве Армении бывшего сотрудника Росимущества Бориса Авакяна изучат судмедэксперты. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных структурах.

«Сейчас его тело находится в морге, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Личность погибшего достоверно установлена по отпечаткам пальцев», — рассказали силовики.

После первичного осмотра судмедэкспертами основной версией причины смерти Авакяна было названо самоубийство.

До этого сообщалось, что сотрудники консульства Армении не дали российским правоохранителям осмотреть место, где нашли его тело.

Авакяна нашли мертвым в туалете консульства Армении в Санкт-Петербурге 24 сентября. По словам источника РИА Новости, тело бывшего чиновника нашел один из сотрудников, который вызвал бригаду МЧС для взлома двери.

Позже Telegram-канал Baza опубликовал фотографии с места происшествия. Тело Авакяна в камуфляжных штанах и с оголенным торсом лежало около унитаза. В раковине рядом обнаружили кухонный нож.

Мужчина обвинялся в уклонении от уплаты таможенных платежей на миллиарды рублей в России и был объявлен в уголовный розыск в Армении. Он сбежал из Кронштадтского районного суда во время заседания, которое проходило накануне. По данным 47news, подсудимый в перерыве попросился «покурить» и, когда оказался на улице, скрылся.

Ранее адвокат рассказал о последнем ночном разговоре с Авакяном.