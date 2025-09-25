Втиралась к пенсионерам в доверие: сотрудница банка обманула клиентов на 8 млн рублей

В Ставропольском крае бывшая сотрудница банка предстанет перед судом за обман местных жителей на 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД России.

Как установили правоохранители, 29-летняя женщина из Петровского округа, пользуясь доверием клиентов банка, рассказала им о своих финансовых сложностях и просила взять потребительские кредиты и передавать деньги ей. Она пообещала гасить задолженность. Чтобы не вызывать подозрений, работница действительно частично погашала задолженность.

Также обвиняемая под предлогом помощи с мобильным приложением пожилым клиентам организации получала доступ к их счетам и переводила их сбережения себе. На одного из клиентов она оформила кредит.

«Общая сумма ущерба, причиненного шести потерпевшим, составила почти 8 миллионов рублей», — рассказали в полиции.

Вскоре обвиняемая предстанет перед судом.

Ранее в Оренбурге сотрудница банка украла у пожилых вкладчиков более 5,6 млн рублей.