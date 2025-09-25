На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Втиралась к пенсионерам в доверие: сотрудница банка обманула клиентов на 8 млн рублей

На Ставрополье сотрудница банка обманула пожилых клиентов на 8 млн рублей
true
true
true
close
Depositphotos

В Ставропольском крае бывшая сотрудница банка предстанет перед судом за обман местных жителей на 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД России.

Как установили правоохранители, 29-летняя женщина из Петровского округа, пользуясь доверием клиентов банка, рассказала им о своих финансовых сложностях и просила взять потребительские кредиты и передавать деньги ей. Она пообещала гасить задолженность. Чтобы не вызывать подозрений, работница действительно частично погашала задолженность.

Также обвиняемая под предлогом помощи с мобильным приложением пожилым клиентам организации получала доступ к их счетам и переводила их сбережения себе. На одного из клиентов она оформила кредит.

«Общая сумма ущерба, причиненного шести потерпевшим, составила почти 8 миллионов рублей», — рассказали в полиции.

Вскоре обвиняемая предстанет перед судом.

Ранее в Оренбурге сотрудница банка украла у пожилых вкладчиков более 5,6 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами