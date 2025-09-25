На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчине, который выдал себя за подростка, чтобы попасть в школу, грозит 30 лет тюрьмы

В США мужчина выдал себя за подростка, чтобы учиться в школе, и был арестован
Wood County Jail

Мужчине в США, который выдал себя за подростка, чтобы попасть в школу, грозит 30 лет тюрьмы, пишет Daily Mail.

Энтони Эммануэль Лабрадор-Сьерра, прибывший в США по туристической визе в 2019 году и остававшийся в стране нелегально, сумел поступить в среднюю школу Перрисберга. Он представился 16-летним бездомным студентом, воспользовавшись федеральным законом, обязывающим школы принимать учащихся без постоянного жилья, даже если у них нет документов.

Мигрант не только посещал занятия, но и активно участвовал в школьной жизни: он играл в футбольной команде вместе с 14-летними подростками и проживал в семье, которая ранее принимала иностранных студентов.

Обман раскрылся, когда с принимающей семьей связалась женщина, утверждавшая, что Энтони является отцом ее ребенка и ему на самом деле 24 года. В качестве доказательства она предоставила его настоящие водительские права и другие документы. Школьная администрация, получив эту информацию, провела встречу с мужчиной, но он продолжал настаивать на своей легенде.

Расследование властей подтвердило обман. Выяснилось, что мужчина использовал поддельное свидетельство о рождении, где указал 2007 год рождения, а также предоставлял ложные данные о своем иммиграционном статусе при попытке получить разрешение на работу. Кроме того, он смог незаконно приобрести огнестрельное оружие.

Теперь мужчине грозит до 30 лет лишения свободы. Суд назначил вынесение приговора на конец января 2026 года.

Ранее в США учителя арестовали за использование в школе баллончика с фекальным запахом.

