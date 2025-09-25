Под Новороссийском возобновляется погрузка танкеров после атаки дронов

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
КТК: погрузка танкеров на терминале под Новороссийском возобновляется
Погрузка танкеров на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, приостановленная накануне из-за атаки беспилотников, возобновляется после отмены тревоги. Об этом сообщает пресс-служба консорциума в Telegram.

«Погрузка возобновляется после отмены сигнала и в зависимости от актуальных погодных условий», — заявили в компании.

24 сентября офис КТК в Новороссийске был поврежден при массированной атаке дронов на город. Погрузка танкеров была приостановлена. Суда отвели на рейдовые стоянки по распоряжению капитана морского порта Новороссийск. В КТК пояснили, что такие меры предпринимаются регулярно при объявлении тревоги.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар беспилотниками ВСУ по терминалу в Новороссийске, посоветовала ЕС не удивляться, когда Киев начнет «оттачивать террористические навыки» на европейских аэродромах, газопроводах и нефтехранилищах.

Ранее дрон ВСУ в Белгородской области ударил по зданию детского сада.

