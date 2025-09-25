На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Следователи выяснят причины столкновения двух самолетов в аэропорту Шереметьево

СК: следователи начали проверку в связи со столкновением самолетов в Шереметьево
vaalaa/Shutterstock/FOTODOM

Следователи организовали процессуальную проверку в связи со столкновением двух самолетов в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что проверку проводят сотрудники Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте.

«Следственными органами осуществляется осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин случившегося», — добавили в ведомстве.

Вечером 24 сентября около 20:30 мск в аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета. Airbus A330 китайской авиакомпании Hainan Airlines, прилетевший из Пекина, коснулся крылом хвостовой части Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», готовившегося к вылету в Санкт-Петербург. На борту первого воздушного судна находились 264 пассажира и члены экипажа, на борту второго самолета — 84 пассажира и пять членов экипажа. Никто из людей не пострадал. Тем не менее в результате инцидента у Superjet оказался поврежден руль направления, а у Airbus — часть крыла. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Владивостоке отменили авиарейс в Москву из-за столкновения самолета со стаей птиц.

