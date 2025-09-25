«Царапала десны»: женщина обвинила сотрудниц детсада в Новосибирске в избиении дочери

В Новосибирске женщина обвинила сотрудниц детсада в избиении своей дочери

В Новосибирске мать дошкольницы обвинила воспитательницу и няню детсада в избиении своей дочери. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Инцидент произошел 1 сентября в детском саду №217 «Ягодка» на улице Петухова. Женщина утверждает, что няня выкручивала ребенку кожу на руках, царапала десны и ломала пальцы. Воспитательница якобы утащила девочку в угол из игровой зоны, где щипала и била ее. Мать ребенка заявила, что записала все на диктофон и обратилась в Следственный комитет.

По словам заявительницы, следователь СК расценивает произошедшее как адаптацию ребенка к детскому саду. Уголовное дело на данный момент не возбуждено.

До этого воспитательница несколько минут избивала ребенка на прогулке в Нижнекамске. На записи видно, как женщина наносит ребенку удары руками и ногами.

Ранее женщина обматерила свою дочь в подмосковном детсаду и отлупила зонтом другую мать.