Владелец конюшни получил уголовный срок за растление российской школьницы

В Воронеже владелец конюшни получил 12 лет за растление школьницы
Shutterstock

В Воронеже местный житель признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что мужчина совершил преступление в отношении 13-летней школьницы в бытовом помещении на территории Левобережного района в июне 2024 года. По информации «Вести Воронеж», речь идет о владельце конюшни. Мужчину обвиняли в насильственных действиях сексуального характера.

«Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевшей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить мужчину в совершении данного преступления», — рассказали в СК.

Суд приговорил воронежца к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Также его обязали выплатить потерпевшей компенсацию в размере более 800 тысяч рублей.

Ранее в Татарстане мужчину арестовали за надругательство над шестилетним мальчиком.

