Шеф-повара Екатеринбурга отправили под суд за отравление гостей банкета

В Екатеринбурге будут судить шеф-повара по делу об отравлении 43 выпускников
Depositphotos

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении шеф-повара, который обвиняется в непреднамеренном отравлении 43 выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.

39-летний мужчина обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которые повлекли за собой массовое отравление людей.

По версии следствия, с 11 по 12 июля шеф-повар во время подготовки к банкету допустил ряд нарушений санитарно-эпидемиологического характера в пищеблоке ресторана. Из-за чего на банкет была поставлена некачественная продукция. Как результат — во время выпускного вечера у 43 студентов и работников юридического университета возникли симптомы острой кишечной инфекции. После было возбуждено уголовное дело. Следствие подчеркивает, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

15 июля сообщалось, что посетители кафе «Версаль» в Екатеринбурге были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №40 в состоянии средней тяжести. В результате чего у пострадавших был подтвержден сальмонеллез.

Ранее в Екатеринбурге во время свадебного банкета отравились пять человек.

