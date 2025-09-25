Семьям с детьми могут начать выдавать земельные участки

ЛДПР предложила давать бесплатные участки семьям с детьми и браком от 10 лет

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение законопроект о бесплатной выдаче земельных участков семьям, состоящим в браке не менее 10 лет и имеющим детей. Документ появился в электронной базе Госдумы.

Документ предусматривает изменения в Земельный кодекс РФ, согласно которым участки будут предоставляться в общую долевую собственность всех членов семьи — родителей и детей. Законопроект также предполагает, что участки должны быть обеспечены подъездными путями и возможностью подключения к инженерным сетям.

При этом законопроект допускает возможность с согласия семьи получить вместо земельного участка другие меры социальной поддержки. Реализовать право на бесплатный участок семьи смогут в пределах своего региона в порядке, установленном субъектом РФ. Если регион не разработает собственные правила предоставления таких участков, будет действовать единый порядок, закрепленный Земельным кодексом.

