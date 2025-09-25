Гость ударил администратора ночного клуба и избил заступившегося за нее мужчину

В Петрозаводске мигрант не попал в ночной клуб и избил двух человек на входе

В Петрозаводске мигрант напал с ножом на незнакомую девушку и мужчину, который пытался за нее заступиться. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Информация о нападении иностранца на двух человек у ночного клуба появилась в соцсетях. Очевидцы рассказала, что мигрант оскорбил и применил насилие к сотруднице ночного клуба, а затем избил ее мужа вместе со своим знакомым. Инцидент произошел после того, как нападавшего не пустили в заведение.

«По данному факту следственными органами СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту расследования дела у и.о. руководителя СУ СК России по республике.

До этого иркутянин напал с двумя ножами на сотрудников поликлиники из-за недовольства их работой. Его мотивом стали «личные неприязненные отношения» с сотрудниками поликлиники больницы №8 на улице Баумана в Иркутске. Как уточняется, мужчина не был доволен качеством их работы. Он распылил перцовый баллончик в лицо заместителю главного врача и секретарю. Затем ударил ножом первую женщину не менее пяти раз в голову, шею и руку, а вторую — не менее трех раз. Пострадавших экстренно госпитализировали, что спасло им жизни.

Ранее в метро Петербурга пассажирка напала с ножом на девушку.