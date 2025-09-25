Тюменец надругался над женщиной, напал на полицейского и остался на свободе

В Тюмени мужчина надругался над женщиной, напал на полицейского и остался на свободе, избежав колонии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Установлено, что 14 апреля подсудимый совершил надругательство над женщиной, применив к ней физическое насилие. В тот же день, находясь в служебном автомобиле, агрессор публично оскорбил представителей власти и применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении одного из сотрудников полиции.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевших. Суд назначил мужчине наказание по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ, ч. 1 ст. 319 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца условно с испытательным сроком на три года.

