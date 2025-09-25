Появились кадры задержания айтишника, подозреваемого в сотрудничестве с разведкой Украины

ФСБ предоставила кадры задержания IT-специалиста в Мордовии по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Видео опубликовало РИА Новости.

На кадры попал момент, как силовики повалили на землю 39-летнего сотрудника IT-компании. Потом его отвели в помещение, где допросили.

По данным ФСБ, мужчина через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины и передавал сведения о ключевых объектах инфраструктуры республики. Кроме того, он предоставил данные о сотруднике республиканского главка МВД для подготовки покушения на него.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о государственной измене, суд поместил его под стражу. Ведется дальнейшее расследование для выяснения его возможной причастности к другим преступлениям.

Накануне в Екатеринбурге мужчину приговорили за покушение на теракт, госизмену и другие преступления. Следствие установило, что гражданин России с видом на жительство в Украине вошел в состав группы, которую курировало Главное управление разведки минобороны Украины.

Ранее пенсионерку, пытавшуюся взорвать авто с военными, внесли в перечень террористов.