Тюменка избила 70-летнюю пенсионерку после вопроса про кошку и попала на видео

В Тюмени женщина набросилась на 70-летнюю пенсионерку и избила ее. Об этом сообщает «МегаТюмень».

Инцидент произошел 21 сентября, когда пожилая женщина возвращалась домой из магазина. Около своего подъезда она встретила неизвестную женщину, которой на вид около 30 лет. Незнакомка спросила, не видела ли она ее пропавшую кошку. Получив отрицательный ответ, собеседница нанесла пенсионерке удар кулаком по лицу, а после еще один удар, от которого пожилая женщина упала. На кадрах с места случившегося видно, что агрессоршу пытались удержать очевидцы.

В результате нападения у пострадавшей зафиксированы перелом носа, три рваные раны верхнего и нижнего века и ушиб ключицы. Спустя 20 минут нападавшая вернулась на место происшествия, где была задержана. После допроса в полиции ее отпустили.

Полиция подтвердила факт инцидента. По заявлению потерпевшей назначена проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

