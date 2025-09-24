СК установит обстоятельства атаки ВСУ на Новороссийск

Следственный комитет (СК) России установит обстоятельства атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск, в ходе которой пострадали 12 человек и двое получили ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователи Следственного комитета будут расследовать преступные действия вооруженных формирований Украины в Краснодарском крае и Херсонской области», — говорится в сообщении.

Новороссийск был атакован беспилотниками ВСУ 24 сентября. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта.

В результате ударов два человека получили несовместимые с жизнью травмы, число пострадавших уточняется до сих пор. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, здание гостиницы и офис КТК. Сохраняется угроза повторной атаки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

