Роналдиньо стал амбассадором Winline

Бразильский футболист Роналду ди Ассис Морейра (Роналдиньо) стал первым иностранным амбассадором среди российских спортсменов-партнеров букмекерской компании Winline. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Коллаборация направлена на то, чтобы «вернуть в футбол яркие эмоции, магию и атмосферу праздника», отметили в Winline.

Кампания стартовала одновременно с премьерой ролика «Верни азарт в футбол» с участием Роналдиньо. Видео переносит зрителей в атмосферу футбола 2000-х годов, когда, как подчеркивается, ценились индивидуальное мастерство и творчество на поле, а болельщики обсуждали матчи во дворах и коллекционировали плакаты кумиров.

В видео экс-игрок «Барселоны» проводит параллель между своим игровым периодом и тем, как в то же время в России массово играли в футбол и поддерживали любимые команды.

«Я благодарен судьбе, что моя игра приносила людям счастье. И сегодня рад объединить усилия с командой Winline, которая, как и я, верит, что спорт должен дарить эмоции, драйв и азарт, объединяя миллионы людей», — заявил Роналдиньо.

Глава маркетинга Winline Александр Запольских отметил, что «Роналдиньо — символ красоты футбола и его непредсказуемой магии», а сотрудничество с ним позволит подарить фанатам «незабываемые эмоции, выходящие за рамки привычного».

В компании добавили, что в ближайшие месяцы будут представлены новые проекты с участием футболиста.