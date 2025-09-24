На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина переходил ж/д пути в Петербурге в неположенном месте и не выжил, попав под поезд

В Петербурге мужчина переходил ж/д пути и не выжил, попав под поезд
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Петербурге мужчина не выжил, решив перейти ж/д пути в неположенном месте. Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел 23 сентября на 17 километре седьмого пикета перегона Шоссейная-Александровская. Мужчина переходил через железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда сообщением Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать наезда не удалось.

В результате наезда мужчина не выжил. Его личность устанавливается. Задержек в движении поездов не произошло.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Ленобласти под электричку попала пожилая женщина.

