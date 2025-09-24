На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России отметили риски тренда на БАДы и методы лечения без доказательной базы

Шеф-редактор портала «Рамблер» Яковлева: здоровье — это не про лайки и репосты
Пресс-служба Rambler&Cо

Сегодня, когда каждый второй пост в социальных сетях обещает «чудо-результаты» от БАДов или модных диет, особенно важно помнить: здоровье — это не про лайки и репосты, а про доказательные данные и ответственность. Об этом заявила шеф-редактор вертикали «Здоровье» портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Александра Яковлева на сессии «Чуть сложнее, чем лайки и репосты: почему в вопросах здоровья так важна доказательная база» конференции «КО-ЛАБ».

Сессия была посвящена поиску решений, которые помогут обычному человеку отделять проверенную информацию, касающуюся здоровья, от опасных утверждений. Модератором выступил врач-кардиолог и научный журналист Константин Иванов. Среди участников были эксперты в области медицины, биологии и развития медицинских организаций: основатель и глава сети лабораторий ДНКОМ Андрей Исаев, главный врач центра превентивной медицины «Медфрендс», врач-терапевт, сомнолог и анестезиолог-реаниматолог Михаил Мурзов.

Участники мероприятия обсудили, как различать научные подходы от псевдонаучных и почему важно доверять именно проверенным данным, а не ярким обещаниям из рекламных кампаний и социальных сетей.

Яковлева рассказала, о вызовах, с которыми сталкиваются журналисты, освещающие медицинские темы в эпоху информационного шума.

«Наша задача как медиа — помогать людям ориентироваться в потоке информации и показывать, что опираться нужно на проверенные источники и реальную науку», — подчеркнула она.

Также участники дискуссии отметили, что современный рынок здоровья перенасыщен модными диетами, биологически активными добавками и сомнительными методами лечения, которые не имеют достаточной доказательной базы. Особое внимание было уделено рискам для здоровья, которые могут возникнуть при увлечении подобными трендами, а также роли критического мышления при выборе стратегии заботы о себе.

