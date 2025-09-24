В Москве задержали двух мужчин, устроивших дебош в баре

В Москве задержали посетителей бара, которые кидались посудой и матерились

В Москве посещение бара 27-летним жителем столицы и его другом из Чебоксар закончилось вызовом вневедомственной охраны и задержанием. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

Инцидент произошел в одном из заведений Центрального административного округа. Во время патрулирования Тверской-Ямской росгвардейцы получили сигнал «тревога» с одного из охраняемых объектов.

«К стражам порядка обратился администратор заведения и сообщил, что двое 27-летних посетителей, москвич и житель Чебоксар, нарушают общественный порядок, кидаются посудой и выражаются нецензурной бранью», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Правонарушителей задержали и передали полицейским.

Ранее в Москве росгвардейцы помогли жениху, чья «Волга» заглохла по пути на свадьбу.