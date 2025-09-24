Пожар на кровле жилого дома после атаки ВСУ в Новороссийске локализован

Пожар на кровле многоквартирного дома после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске локализован. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.

«Возгорание кровли многоквартирного дома по улице Шевченко локализовано, проводятся мероприятия по его устранению», — говорится в сообщении.

По его словам, в настоящий момент на место происшествия направили все силы и средства для ликвидации последствий атаки.

Город подвергся атаке беспилотников днем 24 сентября. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта. В результате ударов пострадали пять человек, из них выжили трое. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.

Позже стало известно, что один из БПЛА упал на автомобильную парковку в центре Новороссийска. Здесь загорелись как минимум пять машин.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск.