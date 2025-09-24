Восемь человек пострадали во время атаки Новороссийска дронами ВСУ

Baza: восемь человек пострадали во время атаки БПЛА в Новороссийске

В результате атаки Новороссийска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько человек получили ранения. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Telegram-канал Baza опубликовал кадры с горящими автомобилями. По предварительным данным, восемь местных жителей получили ранения, еще троих не удалось спасти.

Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, в том числе многоэтажные и гостиница «Новороссийск». Под удар попали и автомобили – всего повреждения получили 20 машин.

В свою очередь глава города Андрей Кравченко предупредил жителей Новороссийска, что угроза атаки с применением БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) сохраняется и призвал соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения обломков дронов следует сообщить о них по номеру «112» и ни в коем случае не приближаться, предупредил чиновник. На базе Технико-экономического лицея развернут стационарный пункт временного размещения.

